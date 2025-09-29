Как отметил военнослужащий, Россия обеспечивает жителей этих территорий всем необходимым

КУРАХОВО /ДНР/, 29 сентября. /ТАСС/. Российские войска с января по конец сентября этого года освободили более 200 населенных пунктов. Об этом сообщил Герой России, заместитель командира 5-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Илья Иванов.

"Хочется заметить, что населенные пункты, которые мы освобождаем, для нас не просто названия. Мы завели туда администрацию, необходимые ресурсы, чтобы обеспечить людям, которые ждали Россию, полную жизнедеятельность. За год это 206 населенных пунктов", - сказал Иванов.