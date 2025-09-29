Боевую задачу выполнил расчет тяжелой огнеметной системы группировки войск "Центр"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Расчет тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на подступах к Красноармейску (украинское название - Покровск). Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" нанес мощный термобарический удар по опорному пункту ВСУ, скрытому в лесном массиве на красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что боевая работа по наведению и поражению выявленной цели осуществлялась во взаимодействии с операторами разведывательных БПЛА в режиме реального времени.

Там отметили, что после уничтожения опорного пункта расчет "Солнцепека" оперативно покинул огневую позицию и замаскировал боевую машину в укрытии.