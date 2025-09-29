29 сентября, 05:02
Военная операция на Украине

Су-25 ВКС России уничтожил опорный пункт с живой силой ВСУ в зоне "Востока"

© Минобороны России
Ракеты запускали парами с малых высот

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Штурмовик Су-25 Воздушно-космических сил России уничтожил опорный пункт с личным составом противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны России.

"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток". Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету", - говорится в сообщении.

Кадры боевой работы штурмовиков опубликовало российское военное ведомство. 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине