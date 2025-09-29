Цели обнаружили операторы разведывательных дронов, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили четыре моторные лодки противника на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"При ночном мониторинге правобережья реки Днепр в Херсонской области операторами дронов-разведчиков было выявлено движение врага. Враг пытался форсировать реку Днепр. В одну из моторных лодок удалось загрузиться и начать движение, но через несколько минут мастерским управлением и точным попаданием FPV-дрона лодка с личным составом ВСУ была уничтожена. Остальные три лодки были уничтожены сбросом осколочно-фугасного снаряда с дрона квадрокоптерного типа", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с помощью беспилотников военнослужащие в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, а также проводят корректировку ударов реактивной системы залпового огня и ствольной артиллерии.