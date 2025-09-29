Саперы "Запада" уничтожили технику ВСУ при помощи роботизированного комплекса

Комплекс полк разработал собственными силами

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Бойцы саперного полка группировки "Запад" применили роботизированные комплексы для уничтожения военной техники украинских боевиков. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие 92-го саперного полка группировки войск "Запад" в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР оборудовали минно-взрывные заграждения на маршрутах, используемых подразделениями ВСУ для логистики и переброски личного состава. Работы были выполнены с помощью роботизированного комплекса, что позволило минимизировать риски для саперов. С помощью разведывательного беспилотного летательного аппарата было зафиксировано уничтожение военной техники ВСУ на одном из таких установленных заграждений", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что роботизированный комплекс был разработан собственными силами полка.

"У этой машины три основные задачи. Это подвоз имущества, будь то боеприпасы, продовольствие, какая-то матбаза бойцам на передовой. Это первый момент. Второй момент: они могут также применяться для установки минно-взрывных заграждений дистанционно, там, где опасно там, где саперы не могут выйти в поле. Ну и самый такой экстремальный вариант: можно эту тележку загрузить минами, поставить на дистанционный подрыв и, подъехав к какому-нибудь опорнику, подорвать, тем самым нанеся непосредственное поражение противнику", - рассказал командир саперной роты с позывным Джексон.