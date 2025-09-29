ВС РФ окружили боевиков "Азова" и бригады "Лють" у Клебан-Быкского водохранилища

Задачу удалось выполнить благодаря действиям группировки "Юг", отметили в Минобороны

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск окружили и заблокировали личный состав нацистов из бригад "Азов" (признан террористической организацией, запрещен в РФ) и "Лють" в районе Клебан-Быкского водохранилища, сообщили в Минобороны России.

"Благодаря умелым тактическим действиям подразделений "Южной" группировки войск на одном из важнейших участков обороны в Донецкой Народной Республике в окружение попали украинские неонацисты из состава бригады специального назначения "Азов" и штурмовой бригады "Лють" ВСУ", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что в настоящее время российские подразделения завершают уничтожение живой силы противника, отказавшейся сложить оружие.