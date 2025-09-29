Марочко: Киев в боях у ЛНР за неделю потерял почти 4,4 тыс. солдат и наемников

Военный эксперт уточнил, что наибольший ущерб противнику нанесли бойцы группировки войск "Запад", действующие на купянском направлении и сватовско-кременском участке

ЛУГАНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) убитыми и ранеными на рубежах Луганской Народной Республики за минувшую неделю составили почти 4,4 тыс. солдат, включая иностранных наемников. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Анализ хода ведения СВО на рубежах ЛНР за истекшую неделю. Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок "Север", "Южная" и "Запад" за отчетный промежуток времени составили порядка 4 395 украинских боевиков и наемников", - сказал он, проведя анализ данных Минобороны РФ.

Военный эксперт уточнил, что наибольший ущерб противнику нанесли военные из группировки войск "Запад", действующие на купянском направлении и сватовско-кременском участке. При этом, как добавил Марочко, в последние две недели противник также несет серьезные потери в зоне ответственности Южной группировки войск, действующей в районе Серебрянского лесничества и на северском направлении.

Собеседник агентства также добавил, что за упомянутый период российские силы уничтожили 6 танков, 81 станцию радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 104 склада боеприпасов, горючего и материальных средств, 59 орудий полевой артиллерии, а также более 280 различных боевых машин противника.