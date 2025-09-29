Марочко: зачистка Серебрянского лесничества позволила ВС РФ зайти в Ямполь

Ситуация на рубежах ЛНР оставалась напряженной, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Зачистка территории Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике позволила российским силам зайти в населенный пункт Ямполь соседней Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, ситуация на рубежах ЛНР на минувшей неделе оставалась стабильно напряженной, при этом российские бойцы сосредоточили основные усилия на вытеснении подразделений ВСУ с территории республики, а также формированию буферной зоны.

"На линии боевого соприкосновения отмечены позитивные изменения в районе Петровского (украинское название - Грековка), Шандриголово и Кировска. Также после зачистки территории Серебрянского лесничества наши войска вошли на окраины Ямполя", - сказал он, проведя анализ данных Минобороны РФ.

По словам военного эксперта, ВСУ при этом в минувшую неделю в большей степени оборонялись и наносили удары по объектам топливной и энергетической инфраструктуры ЛНР.

В среду советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал ТАСС, что российские штурмовики после зачистки Серебрянского лесничества развивают наступление в направлении Красного Лимана и Северска.