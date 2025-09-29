На сумском направлении за сутки противник провел две безуспешные контратаки в районе Алексеевки, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Личный состав стрелковых подразделений Воздушных сил Украины переброшен на сумское направление, у ликвидированных штурмовиков найдены соответствующие документы. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На сумском направлении в составе штурмовых групп ВСУ замечен личный состав стрелковых подразделений Воздушных сил Украины. Среди убитых штурмовиков найдены документы военнослужащих сводной стрелковой бригады Воздушных сил Украины", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данном направлении за сутки противник провел две контратаки в районе Алексеевки, успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции. В ходе отражения уничтожена боевая бронированная машина HMMWV и американская гаубица М777.