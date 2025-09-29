У противника так и не удалось подавить беспилотник, сообщил старший оператор БПЛА "Днепра" с позывным Адам

ГЕНИЧЕСК, 29 сентября. /ТАСС/. Российским военнослужащим в Херсонской области удалось заменить на сбитом украинском дроне "Баба Яга" запчасти, у ВСУ не получается подавить его уже полгода. Об этом сообщил ТАСС старший оператор БПЛА 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным Адам.

"Противник использует все возможные способы, методы, которые вообще только возможны в этой войне. У него достаточно хорошее снабжение. Как мы знаем, ни для кого не секрет, кто и в каком количестве им поставляет всю эту технику. Но все равно это тоже ему не помогает, потому что у нас бывали случаи, когда мы сбивали их дроны, чинили их и против них же использовали, особенно "Бабу Ягу", - сказал он.

Адам уточнил, что бойцы ВС РФ полностью поменяли ее запчасти, и дрон уже полгода используется на направлении. "Меня (управляемый оператором дрон - прим. ТАСС) четыре раза пытались сбить, не получается у них. Я хорошо летаю", - добавил старший оператор БПЛА.