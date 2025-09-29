Как сообщили в Минобороны РФ, над территорией Брянской области уничтожили 24 беспилотника

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российские средства ПВО в ночное время перехватили и уничтожили 84 украинских БПЛА над регионами страны.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"С 23:00 мск 28.09 до 07:00 29.09 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 78 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 - над территорией Брянской области, 21 - над территорией Белгородской области, 9 - над территорией Воронежской области, 9 - над территорией Смоленской области, 7 - над территорией Калужской области, 4 - над территорией Московского региона, 3 - над территорией Орловской области, 1 - над территорией Курской области. Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 84 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказали там.