Для поражения целей ВС РФ задействовали расчеты ударных FPV-дронов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили три пункта управления беспилотниками и танк украинских боевиков в зоне СВО. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"В ходе ведения активных наступательных действий расчеты артиллерии Южной группировки войск ведут слаженную работу по уничтожению инфраструктуры управления ВСУ. В результате выявления разведкой целей в районе Северска точными попаданиями был уничтожен пункт управления беспилотниками противника", - говорится в сообщении.

Также бойцы группировки в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища обнаружили два пункта управления беспилотной авиацией. Для поражения выявленных целей были задействованы расчеты ударных FPV-дронов, которые уничтожили объекты врага. Кроме того, в районе н. п. Бересток была обнаружена и с применением ударного FPV-дрона уничтожена антенна-ретранслятор, используемая расчетами БПЛА противника для управления дронами.

© Минобороны России

"В ходе оказания огневой поддержки наступающим подразделениям операторы БПЛА 7-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск вскрыли передвижение техники ВСУ в районе н. п. Северск. В результате налета был поражен танк Т-72 противника", - добавили в военном ведомстве.