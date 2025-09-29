ВС РФ с помощью БПЛА "Герань-2" поразили площадки запуска беспилотников ВСУ

Минобороны опубликовало соответствующие кадры

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российские войска с помощью беспилотников "Герань-2" поразили площадки запуска и хранения беспилотников ВСУ в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На опубликованных ведомством кадрах - моменты поражения с помощью беспилотников "Герань-2" площадок запуска и хранения беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

"Минобороны опубликовало кадры поражения площадок запуска и хранения беспилотных летательных аппаратов ВСУ с применением БПЛА "Герань-2" <...> в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении.