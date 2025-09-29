Населенный пункт может использоваться в дальнейшем в качестве плацдарма для продвижения как на север, юг, так и на запад, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие, освободив Шандриголово Донецкой Народной Республики, смогут создать плацдарм для наступления сразу на трех направлениях, в том числе в направлении Красного Лимана (украинское название - Лиман). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Освобождение населенного пункта Шандриголово носит стратегический характер, поскольку данный населенный пункт может использоваться в дальнейшем в качестве плацдарма для продвижения как на север, юг, так и на запад от данного населенного пункта. Если мы посмотрим на карту, то это Харьковская область - изюмское направление прежде всего, - это Красный Лиман и, естественно, мы уже смотрим одним глазком на славянско-краматорскую агломерацию. То есть на всех этих направлениях наши военнослужащие могут развивать успех", - сказал он.

29 сентября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Шандриголово.