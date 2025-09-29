Украинская сторона пытается спровоцировать ВС РФ на ответный удар, указали в российских силовых ведомствах

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Украинские расчеты систем HIMARS, бьющие по Белгороду, намеренно работают из городской застройки Харькова для того, чтобы спровоцировать ВС РФ на ответный удар. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых ведомствах.

"Работают из застройки, знают, что по HIMARS будут работать в ответ. Да, на таком расстоянии уничтожить их может лишь ОТРК (оперативно-тактический ракетный комплекс - прим. ТАСС), но русские воины все равно считаются с жизнями гражданских, поэтому и не бьют по городу. У них (ВСУ - прим. ТАСС) задача спровоцировать удар по застройке", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на самой ракетной установке в экипаже обычно присутствуют американские инструкторы, помимо украинцев.