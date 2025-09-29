Боец РФ подбросил противотанковую мину в блиндаж ВСУ на часовоярском направлении

После взрыва мины к работе по уничтожению цели подключились и операторы дронов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российский военнослужащий бригады "Север-V" подбросил противотанковую мину в блиндаж противника на часовоярском направлении СВО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск.

"В результате успешных наступательных действий на часовоярском направлении штурмовики бригады "Север-V" захватили укрепленный пункт противника. Выжившая пехота ВСУ, не сумев отступить, укрылась в блиндаже. После отказа врага сдаться один из штурмовиков бригады закинул в укрытие противотанковую мину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после взрыва мины к работе по уничтожению цели подключились и операторы дронов. Контрольный удар второй миной полностью разрушил блиндаж.