Военные взламывают оборону противника и занимают более выгодные рубежи, отметил министр обороны

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 144-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Шандриголово ДНР, отметив, что военнослужащие уверенно продвигаются вперед, взламывая оборону ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Глава военного ведомства отметил, что взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, подразделения уверенно продвигаются вперед. Их несгибаемая стойкость, закаленная историями славных побед, является образцом служения Отечеству и примером для подрастающего поколения", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале военного ведомства.

Глава военного ведомства подчеркнул, что военнослужащие 144-й гвардейской мотострелковой дивизии с первых дней спецоперации образцово выполняют воинский долг на самых ответственных направлениях. "Своим ратным подвигом подтверждая славное наследие и традиции воинов-фронтовиков, освобождавших родную землю", - указал Белоусов.

Министр поблагодарил военнослужащих дивизии за верность воинскому долгу и присяге, а также выразил уверенность, что личный состав дивизии продолжит с честью служить России и надежно обеспечивать ее безопасность.