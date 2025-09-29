Автомобиль с двумя украинскими военными опрокинулся в реку Сейм из-за того, что "оккупационная администрация не только не перекрыла движение, но и не удосужилась вывесить предупредительные знаки об уничтожении моста", сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Автомобиль с двумя военнослужащими ВСУ опрокинулся в реку из-за того, что сумская администрация не поставила предупредительные знаки у разрушенного моста. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Там пояснили, что весной при попытке прорыва ВСУ в Теткино российская авиация уничтожала пути снабжения группировки противника. Под удар попал и мост в Пересыпках Сумской области.

"С тех пор украинская оккупационная администрация не только не перекрыла движение по трассе, но и не удосужилась вывесить предупредительные знаки об уничтожении моста. В результате таких действий чиновников автомобиль с двумя военнослужащими ВСУ опрокинулся в реку Сейм. Оба всушника погибли. Помимо военных, на данном участке регулярно гибнут и гражданские", - отметил собеседник агентства.

Предупреждающий знак, уточнил он, сумская администрация не устанавливает уже в течение пяти месяцев.