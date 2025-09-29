Министр обороны РФ поздравил 67-ю мотострелковую дивизию с успешным освобождением населенного пункта

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил 67-ю мотострелковую дивизию с успешным освобождением Кировска в ДНР, отметив, что бойцы уверенно продвигаются вперед, улучшая положение войск РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Глава военного ведомства отметил, что благодаря смелым и решительным действиям дивизия уверенно продвигается вперед, улучшая положение наших войск", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

Белоусов отметил, что военнослужащие соединения ежедневно проявляют высокий профессионализм и беззаветную преданность воинскому долгу, храня верность Отечеству и военной присяге.

Кроме того, министр подчеркнул, что самоотверженность и стойкость военнослужащих являются настоящим примером героизма для подрастающего поколения

​​​Глава военного ведомства также поблагодарил бойцов за отвагу, мужество и целеустремленность, проявленные в боях, а также пожелал солдатам крепкого здоровья, боевых успехов и несгибаемой воли.