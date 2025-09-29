Проект основан на уникальных документах из фондов Центрального архива ведомства

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Минобороны России запустило новый мультимедийный проект "Служение Родине - дело всей жизни" в честь 130 лет со дня рождения маршала Советского Союза Александра Василевского. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"30 сентября 2025 года исполняется 130 лет со дня рождения советского военачальника, маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза и кавалера орденов "Победа" Александра Михайловича Василевского. Имя маршала Победы навсегда вписано в историю как символ несгибаемой воли, стратегического гения и беззаветного служения Родине", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, проект основан на уникальных документах из фондов Центрального архива МО РФ, посвященных Василевскому.

Кроме того, на сайте ведомства опубликованы документы из личного дела маршала, выписки из рабочей тетради, директивы Ставки Верховного Главнокомандования, приказы начальника Генерального штаба, боевые донесения, а также другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности.

"Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификации истории, прославление героического подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны", - подчеркнули в военном ведомстве.