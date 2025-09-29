МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. 84% военнослужащих, прошедших срочную службу в научно-производственных подразделениях (НПП), после увольнения продолжили работу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

"За время функционирования этих подразделений в них прошли военную службу без отрыва от производства более 2 тыс. выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. При этом более 84% из них после увольнения в запас продолжили трудовую деятельность на предприятиях ОПК", - сказал Бурдинский.

Он отметил, что в ВС РФ сейчас функционируют 13 НПП, выполняющих задания гособоронзаказа. "Отбор ребят для прохождения военной службы по призыву в таких подразделениях осуществляется на конкурсной основе из числа молодых специалистов, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, работающих по наиболее востребованным и остродефицитным специальностям на предприятиях ОПК", - отметил Бурдинский.

Призыв на осеннюю службу в 2025 году проводится с 1 октября по 31 декабря. Всего в армию для прохождения службы будут направлены 135 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву. Призывники не будут привлекаться к решению задач специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине.

В Минобороны подчеркнули, что отслужившие призывники будут вовремя уволены и направлены к местам проживания.