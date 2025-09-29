Срок службы также останется неизменным, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Призванные для прохождения военной службы в осеннюю кампанию граждане не будут направляться для выполнения задач СВО. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете "Красная звезда".

"Срок службы по призыву остается неизменным - один год, и для участия в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут", - указал он.

Бурдинский подчеркнул, что те, чей срок службы истекает осенью, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.