МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Реконструкция зданий военных комиссариатов позволяет улучшить архитектурную выразительность и повысить их энергоэффективность. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете "Красная звезда".

"Мероприятия по приданию военным комиссариатам современного облика прежде всего направлены на реконструкцию зданий и сооружений, что позволяет не только продлить их жизненный цикл, но и значительно улучшить качество рабочих мест, а также улучшить архитектурную выразительность зданий и повысить их энергоэффективность", - отметил он.

Бурдинский добавил, что при реконструкции зданий внимание уделяется не только вопросам нормативного и методического обеспечения деятельности военных комиссариатов, но и материально-техническому состоянию служебных фондов. Такая работа организована совместно с исполнительными органами регионов, а наиболее активно в нее включились Краснодарский край, Воронежская, Московская, Тверская и Сахалинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также город Москва.

"Унифицированные подходы к архитектурному облику военных комиссариатов стали одним из инструментов формирования комфортной городской среды с соблюдением правил организации общественных пространств, систем освещения, навигации, а также цветовой палитры. Зеленый цвет и его оттенки являются утвержденным брендом в Минобороны России", - подчеркнул Бурдинский.