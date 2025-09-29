Генштаб ВС РФ: призывные кампании в Москве проходят в Едином пункте призыва

Как отметил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский, это позволяет гражданам пройти весь комплекс мероприятий, включая их медицинское освидетельствование и тестирование, в одном месте, в комфортных условиях и в более короткие сроки

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Проведение призывных кампаний на базе Единого пункта призыва в Москве позволяют пройти весь комплекс мероприятий, включая медицинское освидетельствование и тестирование, в более короткие сроки. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете "Красная звезда".

"Хочу отметить, что призывные кампании в Москве проводятся на базе недавно построенного единого центра призыва. Это позволяет гражданам пройти весь комплекс мероприятий, связанных с призывом на военную службу, включая их медицинское освидетельствование и тестирование, в одном месте, в комфортных условиях и в более короткие сроки", - обратил внимание он. Единый пункт призыва в Москве был открыт 1 апреля 2024 года.

Бурдинский отметил, что направление военным комиссариатом столицы повесток и решений по предоставлению отсрочки от призыва осуществлялось с использованием портала госуслуг Москвы, электронной почты и смс-сообщений.