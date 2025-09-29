Генштаб ВС: зарплаты работников комиссариатов существенно увеличили в 2025 году

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Дополнительное финансирование из бюджета позволило значительно увеличить зарплаты работников военных комиссариатов и конкурировать на рынке труда с организациями бюджетной сферы. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете "Красная звезда".

Он пояснил, что Генштабом совместно с заинтересованными органами военного управления на постоянной основе проводится работа по повышению социального статуса сотрудников военных комиссариатов, а информация доводится руководству государства. Представитель Генштаба отметил, что президент РФ Владимир Путин ранее поручал довести размер зарплаты работников комиссариатов до уровня не ниже средней заработной платы в соответствующем субъекте России.

"В этой связи Минфином России, начиная с 2024 года, выделяется дополнительное финансирование из федерального бюджета, что позволило в текущем году значительно увеличить размер заработной платы работников военных комиссариатов в зависимости от региона и конкурировать на рынке труда с организациями бюджетной сферы по привлечению молодых специалистов", - отметил Бурдинский.