С участием военнослужащих разработано свыше 4,1 тыс. рационализаторских предложений и опубликовано свыше 10,3 тыс. научных статей, отметил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, генерал-полковник Евгений Бурдинский

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Более 450 патентов на изобретения получили военнослужащие, прошедшие военную службу в научных ротах за время их существования. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, генерал-полковник Евгений Бурдинский.

"С момента существования научных подразделений военнослужащие по призыву приняли участие почти в 2,1 тыс. научно-исследовательских работ, получили около 450 патентов на изобретения, с их участием разработано свыше 4,1 тыс. рационализаторских предложений и опубликовано свыше 10,3 тыс. научных статей.", - говорится в сообщении.

Он отметил, что операторы научных рот имеют уникальную возможность участвовать в научно-исследовательской деятельности в сфере обороны под руководством ведущих ученых, конструкторов, инженеров и специалистов.

Призыв на осеннюю службу в 2025 году проводится с 1 октября по 31 декабря. Всего в армию для прохождения службы будут направлены 135 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву. Призывники не будут привлекаться к решению задач специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине.

В Минобороны подчеркнули, что отслужившие призывники будут вовремя уволены и направлены к местам проживания.