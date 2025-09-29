Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский отметил расширенное применение цифровых возможностей при организации воинского учета и призыва граждан на военную службу

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Мероприятия весеннего призыва граждан РФ на военную службу в 2025 году наиболее качественно проведены в 16 регионах страны, включая ДНР и ЛНР. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

"Несмотря на то, что мероприятия призыва были проведены во всех регионах нашей страны на довольно высоком уровне, хочется отдельно отметить республики Бурятия, Карелия, Крым, Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику, Хабаровский край, Брянскую, Ленинградскую, Московскую, Новосибирскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тульскую области, города Москву и Санкт-Петербург, где мероприятия призыва граждан на военную службу проведены наиболее качественно", - сказал Бурдинский в интервью газете "Красная звезда".

Представитель Генштаба отметил расширенное применение цифровых возможностей при организации воинского учета и призыва граждан на военную службу. Данные военных комиссариатов актуализировались сведениями, содержащимися в информационных системах федеральных и региональных органов власти.

Бурдинский напомнил, что в ходе весенней призывной кампании текущего года для прохождения военной службы в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования, как и планировалось, было призвано и направлено 160 тыс. человек. Для организации призывных мероприятий были созданы свыше 2,6 тыс. призывных комиссий субъектов РФ и муниципальных образований. Для проведения медицинского освидетельствования призывников привлекалось более 29 тыс. врачей-специалистов и среднего медицинского персонала.