Положение украинских боевиков военный эксперт назвал незавидным

ЛУГАНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Освобождение Шандриголово позволит силам РФ в ближайшее время освободить соседнюю Новоселовку Донецкой Народной Республики, считает военный эксперт Андрей Марочко.

"После освобождения Шандриголово довольно-таки незавидное положение у украинских боевиков в ближайших населенных пунктах, поскольку наши военнослужащие уже развивают [наступление] и в районе населенного пункта Новоселовка. И я думаю, что ее освобождение не за горами - она будет следующей в заявлениях Министерства обороны [РФ]", - сказал он.

29 сентября в военном ведомстве сообщили об освобождении населенного пункта Шандриголово в ДНР.