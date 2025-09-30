Цель обнаружил оператор БПЛА "Орлан-30", отметили в Минобороны

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Артиллерийские расчеты группировки войск "Восток" уничтожили группу военнослужащих ВСУ в лесополосе в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе ведения воздушной разведки оператор беспилотного летательного аппарата "Орлан-30" обнаружил в лесополосе группу противника. Сразу после передачи координат по ним открыли огонь артиллерийские расчеты группировки войск "Восток". В результате огневого воздействия украинские националисты были уничтожены", - информировали в ведомстве.