Для этого с танков необходимо снять башни, оснастить шасси переходным кольцом, ящиками для водимого комплекта запчастей и оборудованием с функционалом модернизированной боемашины, рассказали специалисты

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Специалисты Уральского КБ транспортного машиностроения (входит в состав концерна "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") разработали способ модернизации шасси танков Т-72 и Т-90 для создания на их базе боевой машины поддержки танков (БМПТ), соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.

"Способ модернизации шасси заключается в последовательном снятии башни танков типа Т-72 и Т-90, оснащении шасси переходным кольцом для сопряжения корпуса военной гусеничной машины с устанавливаемым боевым модулем боевой машины поддержки танков и оснащении полученной боевой машины защитой погона башни, ящиками для возимого комплекта запасных частей, инструмента и принадлежностей, оборудованием ограждения для сбора звеньев лент автоматических пушек и пулемета и оборудованием, обеспечивающим функционал модернизированной боевой машины", - говорится в описании патента к изобретению.

Уточняется, что описанный способ позволяет снизить трудоемкость создания БМПТ за счет использования шасси имеющихся танков. При этом помимо замены башни танка на боевой модуль и замены части узлов на новые - для оставшегося оборудования танка требуется минимальная доработка.

О том, что выводимые из эксплуатации танки Т-72 могут быть модернизированы до БМПТ в "Уралвагонзаводе" сообщали ТАСС еще в 2023 году. Тогда на форуме "Армия" была представлена такая боевая машина. Как отметил в разговоре с ТАСС эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук, полковник запаса Сергей Суворов, такая модернизация вполне оправдана, поскольку учитывалась при разработке концепции БМПТ. "Постройка на базе танков Т-72А и предыдущих серий Т-90 значительно сокращает стоимость машины и упрощает технологию ее производства", - сказал он.

БМПТ - высокозащищенная боевая машина поддержки танков. Основное вооружение - две 30-миллиметровые автоматические пушки 2А42 и четыре сверхзвуковые управляемые ракеты "Атака-Т" на пусковых установках. Комплекс включает также пулемет, спаренный с автоматическими пушками, и два 30-миллиметровых автоматических гранатомета в бронированных отсеках на надгусеничных полках.

Машина оснащена высокоавтоматизированной системой управления огнем, обеспечивающей эффективное обнаружение и поражение целей в любое время суток. Всеракурсная защита дает необходимый уровень защищенности на поле боя, а значительный боекомплект и высокоэффективный комплекс вооружения - возможность поражения большого количества целей.