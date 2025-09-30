Марочко: ВС РФ выбили ВСУ из укрепрайона и лесополосы у Волчанска

Российские военнослужащие также уничтожили опорный пункт противника

ЛУГАНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие за минувшие сутки выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из укрепрайона и уничтожили опорный пункт противника у Волчанска Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе активных освободительных действий за последние несколько суток наши войска улучшили тактическое в Волчанске Харьковской области и его окрестностях. Так, в Синельниковском лесу украинские боевики выбиты с ряда позиций, есть продвижение северо-восточнее Синельникова. В районе Волчанских Хуторов уничтожен опорный пункт противника и заняты новые рубежи", - сказал он, добавив, что в самом Волчанске российские силы зачистили подвальные помещения и ряд домов на улице Черкасская.

28 сентября Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие за неделю продвинулись в районах Тихого и Волчанских Хуторов, а также расширили зону контроля юго-западнее и западнее Волчанска.