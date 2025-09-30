Врио командующего войсками Московского военного округа генерал-лейтенант Игорь Серицкий за массовый героизм и отвагу вручил бригаде боевую награду - орден Жукова, отметили в Минобороны

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Военнослужащим 27-й отдельной гвардейской бригады радиационной, химической и биологической защиты Московского военного округа (МВО) вручены государственные награды в Курской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

Торжественная церемония награждения состоялась в Курске. "Особо отличившимся военнослужащим соединения были вручены государственные, ведомственные награды, а также медали "Защитник Курской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что врио командующего войсками МВО генерал-лейтенант Игорь Серицкий за массовый героизм и отвагу вручил бригаде боевую награду - орден Жукова. "Орден Жукова - это высокая честь и признание ваших высоких заслуг, массового героизма, отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества", - сказал Серицкий.

Кроме того, в рамках церемонии состоялось открытие 14-го парка семьи в подразделениях РХБ защиты, посвященного участникам СВО. "Инициатива создания таких парков принадлежит начальнику войск РХБЗ ВС РФ и женсовету войск радиационной, химической и биологической защиты. Временно исполняющий обязанности командующего войсками МВО, военнослужащие соединения и почетные гости возложили цветы к памятнику начальнику войск РХБЗ генерал-лейтенанту Кириллову Игорю Анатольевичу", - рассказали в оборонном ведомстве.

О 27-й бригаде РХБ

27-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада радиационной, химической и биологической защиты сформирована 1 декабря 1987 года, дислоцирована в Курской области и входит в состав МВО. На вооружении бригады состоят специальные машины, предназначенные для разведки и ликвидации различных видов заражения, а также тяжелые огнеметные системы, такие как ТОС-1А И ТОС-2. За героические действия личного состава бригады указом президента России 21 июня соединению присвоено почетное наименование "гвардейская".