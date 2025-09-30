ТАСС: у Константиновки ВС РФ уничтожили штурмовую группу ВСУ

Также противник потерял одну боевую машину HMMWV, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Три контратаки ВСУ отбиты в районе Константиновки, Кондратовки и Алексеевки Сумской области, уничтожена штурмовая группа противника. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении противник провел три контратаки в районе Константиновки, Контдратовки и Алексеевки боевыми группами 225-го отдельного штурмового полка, усиленными личным составом 158-й отдельной механизированной бригады. Успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции. В ходе отражения атаки в районе Константиновки штурмовая группа противника полностью уничтожена. Кроме того, враг потерял одну боевую машину HMMWV", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "в результате безуспешных атак возле Кондратовки и Алексеевки враг потерял более 50% личного состава штурмовых групп".