Марочко: армия РФ взяла ВСУ в охват у харьковского Амбарного

© Александр Полегенько/ ТАСС
До полного окружения противника российским военным осталось продвинуться на 1,5 км

ЛУГАНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Подразделения РФ взяли в охват дислоцированную у Амбарного Харьковской области группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), для полного окружения противника российским бойцам осталось продвинуться 1,5 км. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Успехи наших войск привели к серьезному ухудшению оперативно-тактической ситуации для украинского командования, поскольку группировка вооруженных формирований Украины, находящаяся в Амбарном и его окрестностях, уже охвачена нашими войсками. Для полного окружения украинских боевиков силам РФ остается продвинуться на 1,5 км по флангам", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что солдаты ВСУ "упорно цепляются" за Амбарное, поскольку населенный пункт "имеет выгодное стратегическое положение". 

