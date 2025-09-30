Как сообщили в Минобороны РФ, над территорией Воронежской области сбили 26 беспилотников

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 81 украинский БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 26 БПЛА - над территорией Воронежской области, 25 БПЛА - над территорией Белгородской области, 12 БПЛА - над территорией Ростовской области, 11 БПЛА - над территорией Курской области и 7 БПЛА - над территорией Волгоградской области", - сказали в Минобороны.