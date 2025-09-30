Противника уничтожили, отметил глава ДНР

ДОНЕЦК, 30 сентября. /ТАСС/. ВСУ пытались покинуть позиции у Клебан-Быкского водохранилища, но были уничтожены, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава ДНР Денис Пушилин.

"Что касается константиновского направления, мы видим, что наши подразделения продвигались и, по сути, прижали противника к Клебан-Быкского водохранилищу. И мы видим, что там все, конечно же, в тяжелых условиях, но наши бойцы все равно продвигаются вперед, и противник пытался вырваться из этой неудобной для них позиции. Но наши бойцы продолжают перемалывать врага", - сказал Пушишин.