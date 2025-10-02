Статья

"Извини, дорогая, служба". Как герой СВО Якубович обрел новую жизнь

Илларион Якубович в свои 23 года является ветераном боевых действий, кавалером ордена Мужества и медали "За отвагу". В 2023 году он был направлен в зону проведения СВО, где служил в составе роты спецминирования и выполнял задачи в Запорожской и Херсонской областях. Военнослужащий был тяжело ранен, потерял ногу и глаз, однако не сдался и продолжил служить России на гражданском поприще

Илларион Якубович © Личный архив Иллариона Якубовича

"Поеду, куда отправят"

Илларион Якубович родился 6 декабря 2001 года в городе Алтайск (прежнее название — Зыряновск) в Казахстане. В 2017 году семья решила покинуть эту страну и перебраться на постоянное жительство в Россию — в Ростовскую область, в город Азов. Для Иллариона перемены в жизни пришлись на окончание 9-го класса. Якубович поступил в Азовский казачий кадетский аграрно-технологический техникум, а после выпуска был вызван в военкомат.

В военкомате, где Илларион должен был получить приписное свидетельство, ему объявили дату призыва в армию. Во время распределения он заявил о желании служить в Воздушно-десантных войсках РФ, но получал отказ за отказом без объяснения причин. Вместо Якубовича выбирали других кандидатов. В итоге омская учебка ВДВ раскрыла парню причину неудачи — категория годности "А2" из-за несовершенного зрения.

"Я сидел и думал: "Поеду, куда отправят". И тут заходит человек с черными шевронами и черными погонами. Я тогда еще не знал, что значат топоры на погонах. Зашел и спрашивает: "Кто хочет в спецвойска?" — вспоминает Илларион. Вызвались все, и автобус повез ребят в город Волжский. В армии Илларион освоил специальность механика-водителя инженерной машины разграждения — техники, которая прокладывает пути в лесистой местности для пехоты и легкой брони. Якубович проявлял усердие в учебе и прошел профотбор для группы "Российский контингент на Кавказе". Далее он был распределен в Армению, город Гюмри, где находится 102-я российская военная база и инженерный взвод. Там Якубович подписал контракт с Минобороны РФ, приобрел навыки минирования и получил должность старшего сапера.

Задачи в зоне СВО

Илларион вспоминает, что когда подписывал контракт, то прекрасно осознавал все риски. "Я понимал степень серьезности подписания контракта. Ты всегда должен готовиться, тренироваться. Я психологически уже был готов. К тому же навыки саперные уже имелись", — говорит он. Известие о скорой командировке в зону СВО настигло бойца в трогательный и важный момент — стало известно о скором пополнении в семействе. "Жена сильно переживала и плакала. Я ей сказал: "Дело военное, извини, дорогая. Служба". Поцеловал супругу, сел на поезд и уехал", — вспоминает Илларион.

© Личный архив Иллариона Якубовича

Для подготовки к боевым действиям военнослужащего направили в 1-ю гвардейскую инженерно-саперную бригаду. Илларион рассказывает, что перед отправлением на Украину он прибыл в город Каменск-Шахтинский. "Мы в этот же вечер садимся в бронемашину "Тигр", пересекаем границу и едем под Мариуполь. Там базировались в деревне Красный Октябрь, а я попал в саперный батальон", — вспоминает он.

Далее Якубович нес службу в роте спецминирования — инженерном спецназе. Первые задачи военнослужащий выполнял под Старомайорском в ходе освобождения населенного пункта российскими войсками. Далее в самый разгар боев рота была переброшена в Запорожье в район Работина. "Загрузили "Урал" минами и поехали туда, куда даже мопед не проедет. Скинули груз, потащили 150 метров по полю, взорвали снарядом дорогу, которой пользовались ВСУ, и вернулись обратно к машине", — рассказывает он.

По возвращении к машине бойцы обнаружили лишь обгорелый остов "Урала". Телефон Иллариона оставался в кабине и сгорел вместе с фотографией жены. Однако бойцам улыбнулась удача: уже на следующее же утро их обнаружили свои и доставили в расположение роты на бронемашине.

"15 секунд как 15 минут"

После Работина группа переместилась под Мариуполь, а затем на херсонское направление — к Днепру. Река была осушена из-за подрыва Каховского водохранилища. Военнослужащие получили задачу установить минное заграждение, поскольку от командования поступила информация о прорыве украинской диверсионно-разведывательной группы. Группа саперов из 10 человек, в составе которой был и Илларион, должна была заминировать территорию, чтобы не дать пройти противнику.

© Личный архив Иллариона Якубовича

После успешного выполнения задачи военнослужащие сделали попытку вернуться в место расположения. "Я всегда шел вторым за командиром, но в этот раз я пошел третьим, так как вторым должен был идти пулеметчик", — вспоминает ветеран. До пункта назначения оставалось 500 метров, когда Якубович наступил на мину. Взрывом Иллариона подкинуло в воздух, а затем швырнуло в грунт. Ногу оторвало ниже колена, глаза оказались повреждены осколками. Боец частично лишился зрения. "Ночь, ничего не понимаю, кричу "300!", тянусь за аптечкой, но сил нет. Время тянулось бесконечно: в те мгновения 15 секунд длились как 15 минут", — вспоминает он.

Раненого Якубовича доставили в Николаевку, оттуда вертолетом в Севастополь. "Врачи сразу взялись за меня из-за тяжелого состояния. Когда проснулся в Николаевке, то сначала подумал, что все это было сном", — рассказывает военнослужащий. Со временем к Иллариону постепенно стало возвращаться зрение. Сейчас боец может немного видеть одним глазом, другой врачам не удалось спасти.

Как рассказывает военнослужащий, после вертолетом он был доставлен в Севастополь. Там, в госпитале, ему передали кнопочный телефон взамен утерянного смартфона. Позже от жены военнослужащий узнал страшные подробности: на старый номер, сим-карта которого осталась в сгоревшей машине, звонили неизвестные и с издевкой сообщали жене о его гибели. "Ну что там твой. Сгорел, как собака", — передавала она их слова. Жена, следуя давним инструкциям, не поддалась на провокацию.

Реабилитация

В Севастополе Иллариону провели первую операцию на глазах. Врачи сотворили чудо, и зрение частично вернулось к бойцу. "Дальше был долгий перелет бортом Ил-76 в Москву, в Центральный военный госпиталь имени Вишневского, вместе с другими тяжелоранеными. Началась череда операций и долгое лечение", — вспоминает Якубович.

После перевода в военный госпиталь он прошел первый этап протезирования при поддержке Министерства обороны РФ. Для военнослужащего это был новый, сложный этап. Фактически ему пришлось заново учиться ходить. "Ну я вообще сразу прыгнул на протез, начал ходить, но мне сказали, что надо с костылями ходить, потому что походка формируется. Объяснили, что если начну хромать, то буду потом хромать всю жизнь", — рассказывает он. Боец прислушался к рекомендациям специалистов и начал терпеливо тренироваться.

© Личный архив Иллариона Якубовича

Илларион отмечает роль фонда "Защитники Отечества", который оказал ему большую поддержку при протезировании: связал с нужными инстанциями и помог получить современный протез. "С "Защитниками Отечества" все спокойно, процесс отлажен. Все сотрудники грамотные — знают, кого куда направить по любому вопросу. Фонд помогает нашим военнослужащим получать протезирование, оказывает содействие в трудоустройстве. Отличные ребята, я считаю", — говорит он.

Новый этап в жизни

Именно в госпитале Вишневского Иллариону Якубовичу были вручены заслуженные награды — орден Мужества и медаль "За отвагу". За проявленную отвагу ему было присвоено звание младшего лейтенанта. Жизнь военнослужащего наполнилась новыми смыслами: он вернулся в Тюмень, где проживает с семьей, и с головой ушел в общественную работу. Его искреннее желание служить на благо страны на гражданском поприще было замечено. Якубович был назначен заместителем председателя Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе.

Сейчас герой СВО преподает уроки мужества в школах, организует для молодежи просмотры патриотических фильмов, поддерживает связь с ветеранскими организациями. Параллельно Илларион работает в военном комиссариате Тюменской области — бывший участник СВО добился разрешения продолжить службу, несмотря на категорию годности "Д". "Сейчас я занимаюсь военно-врачебной комиссией в центре военно-врачебной экспертизы при Тюменском областном военкомате", — рассказывает он.

© Личный архив Иллариона Якубовича

Герой считает, что самое важное для любого человека — не сдаваться и брать ответственность за свою жизнь в собственные руки. "Я обычный парень. У меня не было никаких связей с государством наверху. Я самостоятельно оформлял себе медико-социальную экспертизу, все держал под контролем. Сам контролировал процесс протезирования, ездил в Москву, получал документы, хотя мне могли их принести. Считаю, что нужно все держать под контролем, заниматься организацией, разговаривать с людьми, не стесняться и спрашивать, проявлять инициативу", — подчеркивает Якубович.

