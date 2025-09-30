Разведчик Аид выполнял задание по заходу в тыл противника в Серебрянском лесничестве

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Командир группы Аида спецназа "Ахмат" рассказал, как в тылу противника в Серебрянском лесничестве при помощи ножа ликвидировал караульного ВСУ. По словам Аида, разведчикам была поставлена задача зайти на 4,5 км в тыл ВСУ в Серебрянском лесничестве. Он уточнил, что для этого был проделан проход по минному полю, через который получилось подобраться к блиндажу, в котором находились минометчики ВСУ.

"Никогда нельзя все просчитать. Когда мы начали уже подползать туда, к опорнику, у меня оставалось буквально метров шесть, ему [караульному] приспичило сходить в туалет. И он от меня в метрах пяти-шести начал стоять и справлять нужду. <...> У меня был с собой ВСС «Виноторез», но ремень от «Винтореза» зацепился между наплечником и броней и я понял, что просто не могу оперативно вытащить. У меня вариантов не было, я просто вскочил на ноги, выхватил нож свой, и накинулся на него сзади. Накидкой от тепловизора я ему лицо закрыл и начал клиента принимать уже ножом", - сказал Аид на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он добавил, что применение ножа "тяжелее, чем показывается в фильмах". "Там ни одного, ни двух, ни трех ударов недостаточно. Второй разведчик увидел ситуацию и рванул ко входу в блиндаж и сразу закинул туда гранату", - сказал Аид. В результате все украинские военнослужащие были ликвидированы разведчиками, после чего бойцам удалось выйти обратно к своим позициям.