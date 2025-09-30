Многие уверены, что эти деньги в очередной раз будут разворованы чиновниками, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Киевские власти выделяют 300 млн гривен (порядка 603 млн рублей) на дооборудование оборонительных сооружений Сумской области, однако местные жители уверены, что средства будут украдены. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Киевский режим выделяет 300 млн гривен на дооборудование оборонительных сооружений в Сумской области. Однако местные жители скептически отнеслись к этой новости. Многие уверены, что эти деньги в очередной раз будут разворованы чиновниками Сумской ОВА, а военные будут выкапывать себе позиции собственными силами", - сказали там.

Ранее в ходе визита Владимира Зеленского на командный пункт оперативно-тактической группы ВСУ "Сумы" командующий десантно-штурмовых войск Олег Апостол заявил, что Сумы нужно готовить к круговой обороне, не дожидаясь, пока российская армия будет в километре от города.