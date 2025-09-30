В российских силовых структурах поделились, что, беседуя с пленными, часто задается вопрос, пойдут ли они воевать после обмена, и абсолютно все отвечают отрицательно

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Военнослужащий ВСУ, повторно ушедший на фронт после возвращения из российского плена, ликвидирован в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Рубан Александр Алексеевич 21.06.2000 г. р. родом из поселка Боровая Харьковской области. До СВО успел поучаствовать в АТО (антитеррористическая операция в Донбассе - прим. ТАСС), а в 2022 году был взят в плен. После обмена в 2024 году Рубан снова записался в ВСУ и нашел свою смерть в Сумской области", - указал собеседник агентства.

В силовых структурах поделились, что, беседуя с пленными, часто задается вопрос, пойдут ли они воевать после обмена, и абсолютно все отвечают отрицательно. "Рубан - наглядный пример, когда человек не воспользовался подаренным судьбой шансом и снова пошел воевать. Закономерный итог - смерть", - отметил собеседник ТАСС.