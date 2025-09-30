МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Опыт специальной военной операции на Украине указал на необходимость совершенствовать систему управления войсками, а также повышать оперативность принятия решений. Об этом заявил главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник Андрей Мордвичев.

"Опыт СВО также указал на необходимость совершенствования системы управления войсками и повышения оперативности принятия решений", - сказал он в интервью газете "Красная звезда", заметив, что в условиях быстро меняющейся обстановки становится критически важно, чтобы командиры могли самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решения.

По словам главкома, переход на современные образцы вооружения и техники существенно повышает огневую мощь и маневренность сухопутных подразделений. "Насыщение подразделений тактической разведки общевойсковых соединений и воинских частей современными техническими средствами позволило в разы увеличить эффективность огневого поражения противника", - подчеркнул Мордвичев. Он добавил, что в ходе СВО офицеры и личный состав Сухопутных войск получили бесценный опыт управления и ведения боевых действий в реальных условиях.

Генерал отметил, что в целях повышения боевых возможностей ведется совершенствование состава Сухопутных войск - формируются новые дивизии и бригады, в том числе беспилотных систем. "Цифровизация поля боя, применение беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы, внедрение элементов искусственного интеллекта в современные средства разведки и наблюдения - это те факторы, которые кардинально меняют характер современных военных действий", - заметил главком.

При этом повышение эффективности и боевых возможностей Сухопутных войск, подчеркнул он, является сложной и многоаспектной задачей. "Учитываются такие ключевые показатели, как готовность к выполнению боевых задач, уровень подготовки личного состава, оснащенность современным вооружением и военной техникой согласно государственной программы вооружений с 2027 до 2036 года, а также способность к взаимодействию с другими видами Вооруженных сил и родами войск", - заключил главком.

День Сухопутных войск России ежегодно отмечается 1 октября. В этом году самому многочисленному виду Вооруженных сил РФ исполняется 475 лет со дня основания.