Белоусов: сухопутчики в ходе СВО действуют грамотно в самых сложных ситуациях

Министр обороны адресовал особую благодарность ветеранам, "чьи подвиги и заслуги являются примером для молодых солдат и офицеров"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Сухопутных войск в ходе специальной военной операции действуют четко и грамотно в самых сложных ситуациях. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

1 октября отмечается День Сухопутных войск. Белоусов отметил, что "во все времена воины-сухопутчики верой и правдой служили Отчизне, героически сражались за свободу и независимость родной земли". В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проявляя исключительное мужество и отвагу, они внесли решающий вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков.

"Славные традиции фронтовиков достойно продолжает нынешнее поколение военнослужащих. В ходе специальной военной операции они с честью выполняют свой воинский долг, действуют четко и грамотно в самых сложных ситуациях, зачастую сопряженных с риском для жизни", - говорится в приказе министра.

Он выразил уверенность, что "личный состав Сухопутных войск и в дальнейшем будет совершенствовать профессиональное мастерство и боевую выучку, стоять на страже национальных интересов России".

"Особые слова благодарности хочу адресовать ветеранам, чьи подвиги и заслуги являются примером для молодых солдат и офицеров. Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Желаю крепкого здоровья и новых достижений на благо России", - заключил он.