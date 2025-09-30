МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Сухопутные войска на протяжении всей истории играли главную роль в обеспечении безопасности России. Об этом заявил главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России генерал-полковник Андрей Мордвичев в интервью газете "Красная звезда".

"Важнейшую роль в обеспечении обороноспособности нашей страны на протяжении всей ее истории играли Сухопутные войска. <…> Сегодня Сухопутные войска - наиболее многочисленный и разнообразный по вооружению вид вооруженных сил, предназначенный для отражения агрессии противника на континентальных театрах военных действий, защиты территориальной целостности и национальных интересов Российской Федерации", - указал он.

Мордвичев напомнил, что зарождение Сухопутных войск началось 1 октября 1550 года, когда царь Иван Грозный издал указ "Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей", в соответствии с которым были созданы стрелецкие полки (огнестрельная пехота) и постоянная сторожевая служба, а наряд артиллерии выделен в самостоятельный род войск. В 2006 году в ознаменование данного события указом президента РФ был установлен День Сухопутных войск России.

Главком подчеркнул, что в период Великой Отечественной войны Сухопутные войска сыграли важную роль в наземном театре военных действий. "В ходе войны их численность почти удвоилась, сложилась гибкая и достаточно эффективная структура, отвечавшая условиям ведения вооруженной борьбы с хорошо оснащенной в техническом отношении армией противника", - отметил Мордвичев.

После окончания войны, добавил он, произошло официальное оформление войск как вида Вооруженных сил СССР. Так, 23 марта 1946 года было сформировано Главное командование Сухопутных войск, а первым главнокомандующим стал Маршал Советского союза Георгий Жуков. В послевоенный период, отметил Мордвичев, войска развивались на базе новейшей военной техники и достижений науки, прошла полная моторизация.

"Несмотря на очевидную целесообразность создания и наличия в Сухопутных войсках Главного командования, оно трижды расформировывалось (1950, 1964, 1997 годы), функции по управлению Сухопутными войсками передавались министерству обороны и Генеральному штабу. Однако жизнь доказывала слабость этих аргументов, и каждый раз через непродолжительное время Главное командование Сухопутных войск вновь восстанавливалось (1955, 1967, 2001 году). Впоследствии благодаря усилиям руководства и офицеров, Главное командование было восстановлено, что позволило повысить эффективность управления Сухопутными войсками и их боеготовность", - подытожил главком.