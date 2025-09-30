Полученный опыт привел к революционным изменениям в подготовке специалистов, техническом оснащении подразделений и определении места и роли беспилотных систем различного типа в боевых порядках, сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Герой России генерал-полковник Андрей Мордвичев

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Военнослужащими Сухопутных войск РФ в ходе спецоперации приобретен уникальный опыт применения беспилотников в современных боевых действиях. Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Герой России генерал-полковник Андрей Мордвичев.

"Военнослужащими Сухопутных войск приобретен уникальный боевой опыт, который характеризуется масштабностью и высокой интенсивностью применения БПЛА на современном поле боя. Основными задачами для подразделений беспилотных систем являются массовое и комплексное применение данных систем: поражение различными типами ударных беспилотных систем в зависимости от целей и задач, а также создание рабочего и, самое главное, эффективного разведывательно-ударного контура в условиях радиоэлектронного противодействия со стороны противника", - сказал Мордвичев.

Он подчеркнул, что опыт СВО показал критическую важность быстрой адаптации подразделений беспилотных систем и технологического превосходства над противником. "Полученный опыт привел к революционным изменениям в подготовке специалистов, техническом оснащении подразделений и определении места и роли беспилотных систем различного типа в боевых порядках", - добавил Мордвичев.

День Сухопутных войск России ежегодно отмечается 1 октября. В этом году самому многочисленному виду Вооруженных сил РФ исполняется 475 лет со дня основания.