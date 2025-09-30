Главком: учебные центры Сухопутных войск выпустили за год 40 тыс. специалистов

Подготовка младших специалистов в Сухопутных войсках осуществляется в 20 учебных центрах по 242 военно-учетным специальностям, сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России генерал-полковник Андрей Мордвичев

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Учебные центры Сухопутных войск в 2025 году выпустили более 40 тыс. младших специалистов, подготовленных по 242 военно-учетным специальностям. Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России генерал-полковник Андрей Мордвичев.

"Подготовка младших специалистов в Сухопутных войсках осуществляется в 20 учебных центрах по 242 военно-учетным специальностям. В 2025 году осуществлен выпуск более 40 тысяч младших специалистов", - сказал Мордвичев в интервью газете "Красная звезда" по случаю Дня Сухопутных войск России, отмечаемого 1 октября.

Главком отметил, что подготовка военнослужащих войск проводится с учетом их дальнейшего участия в специальной военной операции. С этой целью корректируются сроки обучения, оперативно вносятся изменения в учебные планы, разрабатываются новые учебно-методические программы.

По словам Мордвичева, в текущем году организована подготовка водителей мототехники повышенной проходимости (багги, квадроциклы, мотоциклы) и расширена номенклатура изучаемых беспилотных систем. Кроме того, учитывая интенсивное поступление на вооружение высокотехнологичных и наукоемких современных образцов вооружения и военной техники, организована работа по их своевременной поставке и в учебные центры.

Главком также отметил, что практически весь постоянный состав учебных заведений Сухопутных войск имеет боевой опыт, в том числе полученный в ходе СВО. Преподавательский состав вузов постоянно совершенствует свои профессиональные качества, непосредственно участвуя в выполнении задач в боевых условиях.