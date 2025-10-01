ДОНЕЦК, 1 октября. /ТАСС/. Российские войска выбили ВСУ из части жилой застройки и расширили зону контроля в Купянске.
Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Штурмовые группы группировки войск "Запад" выбили противника из части жилой застройки Купянска, тем самым существенно расширив зону контроля", - сказал Кимаковский.
По словам советника, на этом участке фронта украинская группировка была предварительно ослаблена авиаударами.
Ранее ТАСС сообщил об уничтожении в Купянске авиаударами военнослужащих 19-го центра спецназначения и 15-й бригады оперативного назначения ВСУ.