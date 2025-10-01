Освобождение Дроновки поможет российским бойцам в боях за Северск, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 1 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие, освободив Северск Малый, начали бои за Дроновку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Об освобождении Северска Малого бойцами Южной группировки войск в Минобороны РФ сообщили 30 сентября.

"Освободив Северск Малый, мы однозначно будем развивать успех по направлению населенного пункта Дроновка. В целом можно говорить, что с освобождением Северского Малого за Дроновку начались бои", - сказал он.

Военный эксперт уточнил, что освобождение Дроновки поможет российским бойцам в боях за Северск, а также "купирует угрозу" на западных рубежах соседней Луганской Народной Республики.