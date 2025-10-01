Экипаж боевой машины огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт противника

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" сорвал ротацию подразделений ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж танка Т-80БВМ мотострелкового соединения группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ, сорвав ротацию формирований украинских боевиков на подступах к Красноармейску", - сообщили в ведомстве.

Там рассказали, что после получения точных координат цели от операторов разведывательных БПЛА, танкисты навели боевую машину на цель и выполнили серию точных выстрелов 125-мм осколочно-фугасными снарядами с дистанции около 10 км. Опорный пункт ВСУ был замаскирован в лесополосе и препятствовал продвижению штурмовых групп вглубь территории противника.