Расчеты БПЛА ВДВ сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Запуск FPV-дронов осуществлялся на удалении от переднего края

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Расчеты БПЛА Новороссийского гвардейского горного десантно-штурмового соединения сорвали ротацию личного состава ВСУ на передовых позициях в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты БПЛА Новороссийского гвардейского горного десантно-штурмового соединения выявили передвижение группы ВСУ с целью проведения ротации. Операторы с помощью беспилотников обнаружили укрытия для личного состава ВСУ, а также пункты управления БПЛА. Военнослужащие ВСУ безуспешно пытались укрыться, используя различные строения и подвалы на территории дачного поселка. Запуск FPV-дронов осуществлялся на удалении от переднего края. Беспилотники барражировали в воздухе, фиксировали цели, выполняли пикирование и наносили удары по объектам ВСУ, уничтожая их", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расчеты БПЛА последовательным ударом нескольких аппаратов поразили противника в укрытии опорного пункта. Результаты уничтоженных военных объектов и техники ВСУ фиксировались средствами объективного контроля.