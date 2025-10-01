Пытавшихся скрыться в траншеях солдат противника также поразили точными сбросами с квадрокоптеров

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Операторы беспилотников группировки войск "Восток" уничтожили группу разведчиков ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе воздушной разведки военнослужащие группировки войск "Восток" выявили группу противника, скрытно направлявшуюся в сторону наших позиций. По полученным координатам операторы квадрокоптеров со сбросами обнаружили и уничтожили разведгруппу ВСУ, включая командира разведывательного взвода. Пытавшихся скрыться в траншеях бойцов ВСУ также уничтожили точными сбросами с квадрокоптеров", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что скоординированные действия операторов разведывательных и ударных беспилотников позволяют наносить точечные удары по наиболее уязвимым направлениям противника.